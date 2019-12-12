Почти половина россиян имеет лишний вес, выяснил Росстат

Росстат зафиксировал предрасположенность к лишнему весу более чем у половины россиян, сообщает ТАСС.

Итоги исследования рациона питания жителей страны, проведенного в 2018 году, выявили, что избыточная масса тела наблюдается у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.

При этом ожирение первой, второй и третьей степеней имеют 17,8% мужчин и 24,5% женщин.

34% мужчин и 38,1% женщин имеют нормальный вес. Как выяснилось, общая энергетическая ценность среднесуточного рациона россиян составила 3031 килокалорий у мужчин и 2225,5 килокалории у женщин.

Основную долю рациона россиян составили углеводы — 44,7% у мужчин и 46,2% у женщин. Жиры занимают 41,3% и 39,6% рациона соответственно.

В ходе исследования было опрошено около 100 тыс. респондентов всех возрастов из 45 тыс. домохозяйств. Люди отвечали на вопросы о привычном для них образе жизни и состоянии здоровья. Применение весов и ростомеров позволило оценить долю людей с избыточным весом и предрасположенных к ожирению.

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