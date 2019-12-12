Ученый предупредил о способных уничтожить человечество астероидах

Раз в 100 миллионов лет летящие на Землю астероиды могут настичь планету и уничтожить цивилизацию. Об этом рассказал РИА «Новости» глава информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве института «Роскосмоса» ЦНИИМаш Игорь Бакарас.

По версии ученого, 65 миллионов лет назад динозавры погибли именно из-за такого падения астероида или кометы. В качестве доказательства на Земле остался 300-километровый кратер Чиксулуб на дне моря у берегов южной Мексики.

Бакарас отметил, что даже небольшие астероиды, диаметром один километр, могут привести к глобальной трагедии. Такие случаи, по его данным, происходят раз в миллион лет.

Еще чаще, раз в три тысячи лет, может случиться региональные разрушения, если упадет астероид, диаметром около 100 метров.

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