Ученые нашли следы вшивых динозавров

Динозавров 99 млн лет назад мучили вши, выяснили китайские ученые из Столичного педагогического университета в Пекине. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Исследователи обнаружили десять паразитов в кусочках янтаря из Мьянмы возрастом около 99 млн лет. В них сохранились фрагменты перьев пернатых динозавров и насекомые, похожие на современных вшей. На одном из перьев даже остались повреждения, которые нанес паразит.

Новый вид получил название Mesophthirus engeli. Исследователи отмечают, что в янтаре были не взрослые вши, а личинки. У них еще не было крыльев, зато были сильные челюсти не менее чем с четырьмя зубами, длина тел составляла 0,14-0,23 мм. Размер взрослого паразита достигал 0,5 мм, считают ученые. Столь скромные габариты удивили исследователей — блохи того времени были намного крупнее.

Повреждения перьев оказались схожи с теми, которые наносят современные вши, пишут ученые. Следовательно, эволюция вшей была тесно связана с эволюцией пернатых динозавров и птиц.

Это первая подобная находка за всю историю, отмечают исследователи. Несмотря на то, что о пернатых динозаврах и первых птицах известно давно, свидетельства наличия у них вшей попали в руки ученых впервые. Однако это были не единственные паразиты, от которых страдали динозавры — также установлено, что их донимали клещи.