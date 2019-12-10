Ученые пометили белого медведя надписью «Т-34»

Российские ученые пометили одного из медведей архипелага Новая земля надписью «Т-34», сообщает РИА «Новости» по ссылкой на старшего научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Илью Мордвинцева.

По словам ученого, медведя пометили для безопасности, так как он часто появлялся на помойке у военной части.

«Мы этого самца вчера видели вблизи поселка, он уже чистенький и в прекрасном состоянии», — подчеркнул Мордвинцев.

Ученый также отметил, что надпись «Т-34» обозначала номер участка, на котором бродил медведь.

Ранее в сети появилась видеозапись с медведем, на боку которого черной краской написано «Т-34».

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