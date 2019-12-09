Робота для утилизации радиоактивного мусора протестируют в РФ
В следующем году запланировано тестирование нового антропоморфного робота, который будет утилизировать отходы в радиоактивных каньонах. Об этом рассказал разработчик проекта Евгений Дудоров, передает РИА «Новости».
По его словам, тестирование будет в начале 2020 года. На данный момент машина только изготавливается.
Тестирование будет проходит следующим образом: робота доставят в радиоактивный каньон, подвесят на спецстрелу. После этого машина подключится к проводам и им можно будет дистанционно управлять, передавая необходимые движения.
Планируется, что робот будет помогать сортировать, обрабатывать и сжигать отходы в хранилищах с низким излучением.
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