Робота для утилизации радиоактивного мусора протестируют в РФ

В следующем году запланировано тестирование нового антропоморфного робота, который будет утилизировать отходы в радиоактивных каньонах. Об этом рассказал разработчик проекта Евгений Дудоров, передает РИА «Новости».

По его словам, тестирование будет в начале 2020 года. На данный момент машина только изготавливается.

Тестирование будет проходит следующим образом: робота доставят в радиоактивный каньон, подвесят на спецстрелу. После этого машина подключится к проводам и им можно будет дистанционно управлять, передавая необходимые движения.

Планируется, что робот будет помогать сортировать, обрабатывать и сжигать отходы в хранилищах с низким излучением.

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