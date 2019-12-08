Ученые перечислили три этапа старения
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Ученые сообщили о трех этапах старения. Об этом пишет Nature Medicine.
По их данным, данный процесс делится на три части.
Отмечается, что первый этап старения наступает в 34 года, а второй — в 60 лет.
При этом третий этап начинается в 78 лет.
Исследователи рассказали, что это случается из-за изменений, происходящих в белках в жидкой части крови, которые бывают в человеческом организме в определенном возрасте.
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