Ученые перечислили три этапа старения

Ученые сообщили о трех этапах старения. Об этом пишет Nature Medicine.

По их данным, данный процесс делится на три части.

Отмечается, что первый этап старения наступает в 34 года, а второй — в 60 лет.

При этом третий этап начинается в 78 лет.

Исследователи рассказали, что это случается из-за изменений, происходящих в белках в жидкой части крови, которые бывают в человеческом организме в определенном возрасте.

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