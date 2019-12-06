Грета Тунберг заявила о безрезультативности экоактивизма
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг пожаловалась на то, что не видит реальных результатов экоактивизма и не считает разумным продолжать борьбу за окружающую среду школьными методами. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Тунберг, никаких реальных действий после школьных забастовок нет: объем углекислого газа не уменьшается, а лишь растет.
«Если посмотреть с определенной точки зрения, мы не добились ничего», — призналась активистка.
Однако она считает, что экоактивисты уже достигли многого. В частности, возрос интерес подростков и взрослых к экоактивизму.
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