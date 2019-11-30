Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре

Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 — начале 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя совета министров — постпреда Республики Крым при президенте России Георгия Мурадова.

По словам политика, экспонаты должны вернуться в Крым, несмотря на сложность судебного процесса.

«Рассчитываем на то, что цивилизованный подход все-таки возобладает. Каждый народ, народ Крыма в том числе, имеет право на сохранение и защиту своего собственного культурного наследия», — сказал Мурадов.

Он отметил, что золото было найдено на крымском полуострове, а значит, туда они и должны вернуться.

«Среди них нет ни одного найденного на Украине, они все были найдены в Крыму», — подчеркнул Мурадов.

Предположительно, первое заседание амстердамского суда состоится в декабре текущего года, второе — в начале следующего года.

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