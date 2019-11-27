В Якутии нашли мумию щенка волкособаки возрастом 18 тысяч лет

Археологи обнаружили в вечной мерзлоте Якутии мумию щенка волкособаки возрастом в 18 тысяч лет, передает РЕН.

Отмечается, что примерно в это время произошло одомашнивание волка человеком.

Мумию двухмесячного щенка обнаружили у берега реки Индигирки, ученые назвали его Догор.

Щенок сохранился очень хорошо: есть молочные зубы, ресницы, усы. Теперь с помощью генетики ученые намерены определить его точную принадлежность либо к волкам, либо к собакам.