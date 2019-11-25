Центр исследования искусственного интеллекта ЮНЕСКО откроют в Словении

Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла решение об открытии первого глобального центра по изучению искусственного интеллекта в Словении. Об этом сообщается в Twitter словенского министерства образования, науки и спорта.

Международный исследовательский центр по искусственному интеллекту под эгидой ЮНЕСКО будет открыт в Любляне, столице Словении, в начале 2020 года, после подписания договора с ООН.

В министерстве также отмечают, что некоторые страны и международные организации выразили заинтересованность в активной работе с новым центром.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин верит в достижение лидерства РФ в области искусственного интеллекта

— Страны G20 внедрят искусственный интеллект в сельское хозяйство

— Игры разума: зачем нужен искусственный интеллект?