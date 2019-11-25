Центр исследования искусственного интеллекта ЮНЕСКО откроют в Словении
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Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла решение об открытии первого глобального центра по изучению искусственного интеллекта в Словении. Об этом сообщается в Twitter словенского министерства образования, науки и спорта.
Международный исследовательский центр по искусственному интеллекту под эгидой ЮНЕСКО будет открыт в Любляне, столице Словении, в начале 2020 года, после подписания договора с ООН.
В министерстве также отмечают, что некоторые страны и международные организации выразили заинтересованность в активной работе с новым центром.
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