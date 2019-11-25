ВКС России запустили «Союз-2.1в» с военным спутником на борту

Ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником на борту успешно стартовала с космодрома Плисецк, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Запуск ракеты был произведен 25 ноября в 20.52 по московскому времени. По официальному заявлению российского военного ведомства, все предстартовые операции и сам старт прошли в штатном режиме.

После успешного запуска ракета была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ракета «Союз-2.1В» с четырьмя спутниками стартовала с космодрома Плесецк

— Военные спутники Минобороны вышли на расчетные орбиты

— Роскомос проведет расследование нештатной ситуации со спутником на «Союзе»