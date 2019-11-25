СМИ сообщили о переносе запуска «Прогресса МС-13» к МКС

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» к Международной космической станции перенесен, вероятно, из-за обнаруженных технических неполадок, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник на космодроме Байконур.

Ранее сообщалось, что запуск пройдет в воскресенье, 1 декабря. Однако, как утверждает источник, его перенесли на пятницу, 6 декабря.

Также стоит отметить, что «Роскосмос» обнаруживал и устранял на корабле некие технические неполадки.

До этого планировалось, что корабль «Прогресс МС-13» будет запущен на космодроме Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а».

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