Опасность соевых продуктов доказали ученые

Соевые продукты, которые некоторые употребляют в качестве замены продуктам животного происхождения, могут нанести серьезный вред здоровью. Об этом сообщает издание Health.News.

По словам французских ученых, которые проанализировали 55 продуктов из сои, включая десерты, соусы и напитки, в сое высокий уровень фитоэстрогенов, которые могут влиять на гормональный фон, а в отдельных случаях провоцировать возникновение онкологических заболеваний.

Также, опасность в сое несут гербициды, которыми опрыскивают растение. Во Всемирной организации здравоохранения эти вещества классифицируются как «вероятный канцероген».

Кроме того, в сое содержатся элементы, снижающие усвоение кальция, железа, цинка, магния и белка.

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