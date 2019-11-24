Некоторые женщины чувствуют толчки младенцев в утробе спустя годы после родов

Опрос австралийских женщин показал, что некоторые из них чувствуют, будто младенец изнутри пинает их в живот спустя годы или даже десятилетия после того, как их беременность закончилась. О необычном психологическом феномене пишет New Scientist.

В онлайн-опросе, который организовали австралийские ученые, участвовали 197 родивших женщин. 40% из них испытывали фантомные удары младенцев. В среднем они продолжались в течение 7 лет после родов. Некоторые женщины чувствуют такие удары ежедневно.

Этот феномен оказывает разный эффект. Для одних участниц опроса он напоминает положительные моменты беременности, другим же — тем, кто пережил аборт или выкидыш — наоборот, приносит только расстройство. Ученые считают, что это может повлиять на психическое здоровье женщины.

Авторы работы пока не выяснили, с чем связаны эти фантомные удары. Эксперты предполагают, что феномен может быть связан с тем, как мозг воспринимает наше тело. После беременности он еще некоторое время ожидает повторения тех же ощущений.

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