Рогозин рассказал Путину о слежке за космодромом Восточный со спутника

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что для контроля за ходом строительства второй очереди космодрома Восточный используются спутники, передает РИА «Новости».

«Для объективного контроля мы решили использовать нашу орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли», — заявил Рогозин.

По его словам, проводятся съемки и отмечается, что произошло за неделю, чтобы процесс был очевидным.

Он добавил, что каждый месяц лично инспектирую ход работ.

По словам Рогозина, пик строительства космодрома придется на середину 2020 года.

«Я пока не сомневаюсь, что закончим в установленные сроки», — сказал Рогозин Путину.

До этого Путин заявил о краже сотен миллионов при строительстве космодрома Восточный.

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