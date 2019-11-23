Ученые назвали способ усилить полезные свойства базилика

Ученые из Балтийского федерального университета (БФУ) им. И.Канта выяснили, как вырастить полезный базилик. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу университета.

По словам исследователей, они рассчитали в каком количестве необходимо обогащать растение селеном (микроэлемент) при выращивании. Они определили, что очень важно подбирать оптимальные концентрации данного микроэлемента, так как он обладает двойственным действием на живые организмы.

Ученые нашли необходимое значение, при котором возрастает содержание эфирных масел, гидроксикоричных кислот, суммы фенольных соединений и антиоксидантов в базилике.

Отмечается, что полученные результаты позволят агропредприятиям, занимающимися выращиванием базилика, получить более качественные относительно питательных свойств продукт.