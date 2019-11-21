Космонавт из России заявил, что МКС тянет страну на дно

Космонавт Сергей Рязанский в интервью в программе «Просто о сложном» рассказал о том, когда астронавты США выйдут из программы Международной космической станции (МКС).

Он отметил, что это произойдет после того, как будут испытаны американские пилотируемые корабли. Космонавт добавил, что после этого США начнут финансировать окололунную орбитальную станцию.

Рязанский также высказался о перспективах дальнейшей эксплуатации МКС, назвав станцию «тянущим на дно» проектом. Он заявил, что России стоит сосредоточить внимание на каком-то более перспективном проекте.

«С наукой на борту у нас сильно хуже в сравнении с американскими коллегами, и не видно стремления сделать сильно лучше», — сказал Рязанский.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Впервые за 20 лет: астронавты NASA не летят на МКС

— CМИ: cанкции в отношении РФ могут оставить астронавтов из США без МКС

— Астронавты США не вошли в экипажи «Союзов» впервые за почти 20 лет