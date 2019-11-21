«Ъ» сообщил о новых возбужденных делах о хищениях на «Восточном»

Следствие выявило новые случаи хищений при строительстве объектов космодрома «Восточный». О них пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

Как отмечает издание, СК только за один день, 15 ноября, возбудил два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере по делу «Восточного». Однако позже эти производства объединили, так как хищения на общую сумму более 256 млн рублей могли быть связаны. Источники рассказали, что это уголовное дело касается строительства стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара».

Следователи установили, что с 31 октября 2018 года по 31 мая 2019 года исполнитель гособоронзаказа по площадке предоставлял фальшивые документы об оплате по договорам аренды спецтехники. На самом деле, как считает СК, эти документы не использовались, а деньги — перечислялись.

Также подобную схему и ложные сведения использовало одно из ведущих предприятий строительного комплекса Республики Татарстан, заключает издание.

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