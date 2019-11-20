Отказ от завтрака сказался на успеваемости школьников Великобритании

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Британские исследователи выяснили, что успеваемость школьников старших классов, игнорирующих утренний прием пищи, оказалась ниже на два балла по девятибалльной шкале, чем у их одноклассников, завтракающих регулярно. Об этом сообщает журнал Frontiers in Public Health.

Уточняется, что в исследовании приняли участие 294 ученика из школ и колледжей западного Йоркшира возрастом от 16 до 18 лет.

Как отметила один из авторов работ Кэти Адолфус, около полумиллиона британских детей приходят в школу слишком голодными для того, чтобы активно учиться.

По ее словам, данная работа впервые проводит зависимость между утренним приемом пищи и школьной успеваемостью.

Специалисты отмечают, что в своей работе учитывали и другие факторы, которые влияют на неуспеваемость, в том числе социально-экономический статус учеников, их пол и этническую принадлежность.

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