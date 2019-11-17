СК направил в суд 42 уголовных дела по хищениям на космодроме «Восточный»

Следователи направили на рассмотрение в суд 42 уголовных дела по факту хищений при строительстве космодрома «Восточный». Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

Все 42 дела проходили по фактам растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями.

Как рассказала Петренко, первые наказания были вынесены в отношении 58 лиц, участвующих в хищении средств. Они получили до 11,5 лет тюремного заключения за свои правонарушения.

Кроме того, в настоящее время идет следствие по еще 12 делам. В частности, расследуется дело против экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что до сих пор не удалось организовать порядок на строительстве космодрома Восточный, несмотря на десятки уголовных дел и аресты.

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