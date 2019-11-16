Нарколог рассказал о вреде курения кальяна

Курение кальяна не менее вредно для здоровья, чем курение сигарет, и может привести к серьезным заболеваниям. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заведующего Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олега Кутушева.

По словам Кутушева, при курении кальяна на протяжении 45 минут человек потребляет больше угарного газа, чем при выкуривании пачки сигарет.

Он отметил, что потребление кальяна приводит к повышению сердечного ритма и кровяного давления, нарушению функции легких и переносимости физических нагрузок, воспалению легких, обморокам и острым отравлениям угарным газом.

Кроме того, Кутушев заявил, что курение кальяна способно вызывать рак легких, ротовой полости, пищевода, желудка и мочевого пузыря, а также хроническую обструктивную болезнь легких, сердечно-сосудистые заболевания и инсульты.

Эксперт добавил, что также велика вероятность заражения такими инфекционными заболеваниями, как гепатит, туберкулез и герпес, которые могут передаваться через трубки устройства.

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