В Эквадоре нашли останки детей в «шлемах» из черепов других детей

При раскопках кладбища возрастом около 2100 лет эквадорские археологи нашли останки двух маленьких детей, которые были похоронены в своеобразных шлемах из черепов детей более старшего возраста, сообщается в журнале Latin American Antiquity .

Находку сделали при раскопках поселения Саланго на побережье Тихого океана. С 2014 по 2016 годы они нашли там останки 11 человек. Однако внимание привлекли останки младенцев.

Одному на момент смерти было около 18 месяцев, другому 6-9. Оба ребенка были похоронены в специфических шлемах из человеческих черепов. Один из них принадлежал ребенку 4-12 лет, возраст другого обладателя черепа — от 2 до 12 лет.

Возможно черепа служили ритуальной защитой для душ детей, полагают ученые, однако не исключено, что дети могли носить эти «шлемы» и при жизни.

Исследователи хотят взять образцы ДНК, чтобы понять, кем были дети и были ли они родственниками обладателей черепов-шлемов.

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