Зубы оказались природной «историей болезни» человека

Канадские ученые выяснили, что первые постоянные коренные зубы человека могут сохранять информацию о его здоровье, а также о здоровье его матери, в течение сотен лет, сообщает

American Journal of Physical Anthropology.

Ученые предположили, что главную роль в сохранении информации о здоровье человека в зубе играет его самая твердая ткань — дентин. По мере развития он нарастает микроскопическими слоями — подобно тому, как образуются годичные кольца у деревьев.

Образование этих слоев зависит от количества витамина D. Если в какой-то период развития человека в организме не хватает этого витамина, то слой получается тонким и темным. Такие темные слои, по мнению исследователей, свидетельствуют о потенциальной угрозе здоровью либо ребенка, либо его матери.