Многоразовая ракета Flacon 9 стартовала с 60 спутниками во Флориде

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома во Флориде с 60 спутниками Starlink. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, запуск ракеты произошел в 9.56 по времени Восточного побережья США (17.56 мск) с космодрома на мысе Канаверал.

Отмечается, что многоразовая ракета-носитель осуществляет запуск четвертый раз. Это происходит впервые, ранее ракеты могли осуществить только три запуска.

До этого Falcon 9 осуществила запуск спутников Iridium-7, SAOCOM-1A и Nusantara Satu.

Также впервые используется для старта уже использовавшийся в полете носовой обтекатель ракеты.

Планируется, что ракета должна отделить первую ступень, а затем совершить посадку в Астатическом океане.

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