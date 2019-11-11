В США назвали причину болезней вейперов

Представители Центров по профилактике и контролю заболеваний США (CDC) обнародовали результаты исследований 29 пациентов, страдающих от болезни вейперов. Скорее всего, ее причиной была синтетическая форма витамина Е, сообщает издание Gizmodo со ссылкой на пресс-конференцию CDC.

В ходе исследования ученые анализировали образцы жидкости из легких всех пациентов. Среди всех веществ, которые были в этих образцах, характерные для болезни повреждения мог вызвать только ацетат витамина Е — его маслянистая синтетическая форма.

Это вещество часто добавляют в продающиеся на черном рынке смеси для вейпинга. Большинство участников исследования подтвердили, что употребляли такие смеси незадолго до того, как у них появились симптомы болезни вейперов.

Ученые и раньше подозревали, что эта форма витамина Е вызывает болезнь вейперов, но прямые доказательства его вины они обнаружили только сейчас.

Результаты исследования говорят о том, что вероятность вины никотиновых смесей в возникновении болезни вейперов меньше, чем думали раньше. Тем не менее, ученые все равно не исключают этой возможности и предостерегают людей от использования подобных смесей до того, как их влияние на легкие человека будет полностью изучено.

По последним данным, в США зарегистрировано около 2050 случаев болезни вейперов, 39 из них привели к смерти пациентов.

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