«Союз МС-15» с первым космонавтом ОАЭ произвел стыковку с МКС

Космический корабль «Союз МС-15» успешно причалил к Международной космической станции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на корабле в числе экипажа был первый космонавт ОАЭ.

Стыковка «Союза МС-15» с МКС произошла в автоматическом режиме. Около 0.45 26 сентября будет произведено открытие люка, экипаж перейдет на станцию.

Это первый случай с 2015 года, когда на МКС будет не шесть, а девять человек.

Ранее сообщалось, что последняя ракета «Союз» с украинскими комплектующими стартовала с Байконура.