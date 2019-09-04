Полярная станция пропала с острова Ушакова

Руководитель экспедиции Мария Гаврило заявил, что с острова Ушакова пропала бывшая полярная станция. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, весь комплекс строений откололся вместе с айсбергом, на краю ледника остались лишь ржавые бочки.

Кроме того, добавила она, со станцией исчезли морские птицы, которые жили на брошенных строениях после закрытия «полярки».

Как отмечается, пропажу заметила комплексная экспедиция «Архипелаги Арктики-2019: Северная Земля».

Ранее сообщалось, что поножовщина произошла в столовой российской антарктической станции.