Российские ученые доказали негативное влияние мобильных на детей

Российские ученые много лет изучали, как излучение от сотовых телефонов влияет на детей, и нашли ответы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН.

Уточняется, что специалисты наблюдали за школьниками подмосковного лицея №10 и №17 много лет.

Исследования показали, что у детей, которые активно пользуются мобильниками, ухудшается слух, зрение и моторные реакции по сравнению с теми, кто не использует гаджеты.

Как отмечается, почти у 40% детей с мобильными была постоянная усталость и на 50,7% снизился показатель работоспособности.

Ранее сообщалось, что глава российского Минпросвещения Ольга Васильева настоятельно рекомендовала запретить мобильные на уроках.

По ее словам, во время образовательного процесса дети получают знания и телефоны им совсем не нужны.