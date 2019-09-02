Космонавты допросили робота «Федора» на МКС

Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота «Федора» на МКС в ходе эксперимента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, космонавты задали роботу более 30 вопросов.

В ходе диалога «Федор» рассказал про свое настроение, продемонстрировал свои знания о космосе и Земле, а также назвал имя своего начальника и создателей.

Скворцов по итогу сессии вопрос-ответ отметил, что «Федор» обладает хорошим слухом. Кроме того, космонавт сообщил, что робот адекватно отвечает.

Ранее робот «Федор» воспользовался дрелью и полотенцем на МКС.