Космонавты допросили робота «Федора» на МКС
close
Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота «Федора» на МКС в ходе эксперимента. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как стало известно, космонавты задали роботу более 30 вопросов.
В ходе диалога «Федор» рассказал про свое настроение, продемонстрировал свои знания о космосе и Земле, а также назвал имя своего начальника и создателей.
Скворцов по итогу сессии вопрос-ответ отметил, что «Федор» обладает хорошим слухом. Кроме того, космонавт сообщил, что робот адекватно отвечает.
Ранее робот «Федор» воспользовался дрелью и полотенцем на МКС.