Медики назвали ранние признаки диабета

Медики рассказали о симптомах диабета на ранней стадии. Об этом сообщает Daily Express.

Отмечается, что одним из признаков диабета является постоянная усталость. Она возникает из-за того, что в организме человека возникает дисбаланс между уровнем глюкозы в крови и количеством циркулирующего инсулина.

Кроме того, к симптомам этого заболевания относятся сухость во рту, неутолимая жажда, потеря веса, плохо заживающие раны, слишком частое мочевыделение, зуд вокруг половых органов, размытое зрение.

Ранее сообщалось, что ученые назвали спасающий от депрессии продукт.