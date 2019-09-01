Ученые отказались верить в существование гена гея

Гарвардские ученые провели исследования и узнали, что в природе не существует никакого гена, предрасполагающего к гомосексуальности. Об этом пишет Science.

По данным ученым, люди могут испытывать влечение к представителям того же пола по разным причинам. Например, из-за сложно сочетания генетических факторов и окружающей среды. Специалисты считают, что в совокупности гены играют определенную роль в сексуальной ориентации, но одного гена гея не существует.

«Гей ген — это полный миф», — подчеркнули ученые.

По словам исследователей, в обществе от 2% до 10% людей признались, что занимаются сексом с представителем того же пола, либо предпочитают партнеров разных полов.

Уточнятся, что в исследовании поучаствовали 470 тысяч добровольцев.

Ранее сообщалось, что берлинские пингвины-геи усыновили яйцо.