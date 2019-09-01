Ученые объяснили, почему вредно избегать интимную жизнь после 50 лет

Ученые Ученые из Университета Раскина рассказали, чем грозит людям старше 50 лет отсутствие интимной жизни. Об этом пишет издание «Актуальные новости».

Сообщается, что в исследованиях поучаствовали около 6 тысяч пожилых мужчин и женщин.

По данным ученых, больше всего от отсутствия секса страдают мужчины. У 63% представителей мужского пола увеличивается риск появления онкологических заболеваний.

Исследователи также сообщают, что женщины, которые избегают интимные контакты, ощущают плохое самочувствие и настроение.

При этом ученые отмечают, что активная интимная жизнь способствует уменьшению риска возникновения артрита и диабета.