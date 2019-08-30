Врач предупредила об опасности злоупотребления кофе

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, для кого злоупотребление кофе может быть опасным. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, употребление кофе в больших количествах может привести к тому, что напиток перестанет оказывать эффект. В этом случае будет запущен обратный процесс, когда на человека навалится вся накопленная усталость.

«Напиток, особенно в больших количествах, очень плохо действует на тех, у кого наблюдается хроническая усталость, кто работал долгое время без отпусков», — заявил Дианова.

Она добавила, что злоупотребление напитком вызовет нарушения сна и мигренозные боли, а также повлияет на вес.

Ранее ученые рассказали о пользе и вреде ежедневного употребления кофе.