Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе
Глава Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на слова американского президента Дональда Трампа о создании космических войск. Об этом он написал в твиттере.
По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.
«В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом», — заявил Рогозин.
Ранее Трамп сообщил о старте работы космического командования США и создании космических войск.