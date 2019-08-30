Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе

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Глава Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на слова американского президента Дональда Трампа о создании космических войск. Об этом он написал в твиттере.

По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.

«В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом», — заявил Рогозин.

Ранее Трамп сообщил о старте работы космического командования США и создании космических войск.