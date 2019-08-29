Роскосмос оценил ситуацию с повышением уровня кислорода на МКС

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Вид на международную космическую станцию с борта корабля «Союз», 4 октября 2018 год Вид на международную космическую станцию с борта корабля «Союз», 4 октября 2018 год
Вид на международную космическую станцию с борта корабля «Союз», 4 октября 2018 год
NASA/Roscosmos/Reuters

Роскосмос прокомментировал ситуацию со срабатыванием аварийной сигнализации на МКС, которое произошло из-за повышение уровня кислорода. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, ситуация на борту космической ситуации является штатной.

Как отмечается, угроза экипажу и станции отсутствует.

Сообщается, по возникшей ситуации предприняты все необходимые меры.

Ранее стало известно, что аварийная сирена завыла в американском сегменте МКС из-за повышения уровня кислорода в российском модуле станции.