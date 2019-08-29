Старинный крест XVII века нашли в центре Москвы

Археологи нашли деревянный крест с изображением чудотворца Сергия Радонежского в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заведующую сектором научной обработки археологических предметов отдела «Археология» Музея Москвы Екатерину Святицкую.

По ее словам, эта находка очень редкая, так как крест был создан в конце XVII — начале XVIII века. На лицевой стороне изображено распятие, а на оборотной — фигура Сергия Радонежского.

«Редкость сюжета и редкость материала этой находки делают ее совершенно уникальной», — добавила Святицкая.

Она рассказала, что крест был найден недалеко от Красной площади. Планируется, что этот крест в ближайшее время направят в музей Москвы.

Ранее сообщалось, что на Украине нашли гигантский крест, переделанный из каменного идола.