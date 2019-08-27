Ученые заявили о создании фейковыми новостями фальшивых воспоминаний

Ирландские ученые провели исследование и обнаружили, что фейковые новости могут заставить людей вспомнить вещи, которые никогда не происходили. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что ученые исследовали влияние фейковых новостей на политические предпочтения избирателей. Выяснилось, что поддельные новости настолько привлекательны для людей, что запоминаются чаще правдивых.

В ходе эксперимента, ученые показали 3140 участникам эксперимента шесть новостей по теме референдума, зная заранее, что две их них — ложные. После этого люди должны были назвать фейковые и правдивые новости. Участники определи лживые новости, но через время забыли, что было ложью и правдой.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал фейковые новости причиной гнева и ярости в США.