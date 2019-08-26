Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
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Европейское космическое агентство в ближайшие годы не будет использовать российские «Союзы» для доставки астронавтов на МКС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Он отметил, что в ближайшие годы астронавты будут летать на американских кораблях.
Уточняется, что это связано с американской квотой, по которой летают европейские астронавты.
При этом глава не исключает, что европейские астронавты могут вернуться к использованию российских кораблей. Однако, для этого необходима договоренность между США и Россией о «перекрестных полетах».
Ранее сообщалось, что ракету «Союз» доработали после аварии.