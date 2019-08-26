Ракету «Союз» доработали после аварии

Ракета-носитель «Союз-2.1а», которой в марте 2020 года впервые предстоит запустить корабль «Союз» с экипажем, была доработана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на НПО автоматики.

Отмечается. что ракета был доработана после аварии, произошедшей в октябре 2018 года. Инцидент случился из-за штока датчика разделения ступеней, который погнули при сборке ракеты на космодроме Байконур.

Уточняется, что разработчики добавили в работу системы управления несколько новых функций. Одна из них – раздельное выключение двигателя третьей ступени.

Кроме того, для обеспечения безопасности космонавтов, инженеры создали дублирующие команды на отделение боковых блоков первой ступени.

Ранее сообщалось, что «Союз» с роботом Федором на борту не смог состыковаться с МКС вовремя.