Ученый предупредил о новых для россиян инфекциях из-за изменения климата

Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, что риск заразиться рядом инфекций возрастет для россиян из-за глобального потепления, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что речь идет о не характерных для северных стран инфекциях, вроде лихорадки Западного Нила и лихорадки денге.

По его словам, потепление на территории России происходит в 2,5 раза быстрее по сравнению со средним показателем по планете. Увеличение температур и продолжительности теплого периода приводит к распространению переносчиков экзотических инфекций - комаров и клещей - в северные регионы.

Он добавил, что в ближайшие годы вспышки инфекций могут отмечаться в центральных регионах европейской части России и лесостепной зоне юга Сибири.