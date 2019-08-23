Китаец 30 лет жил с десятисантиметровым червем в мозге
Около 30 лет житель Китая прожил вместе с червем в мозге и страдал от проблем со здоровьем, пока его не направили на МРТ. Об этом сообщает AsiaOne.
Как отмечается, мужчине с каждым годом становилось все хуже. Сначала у него болела голова, потом случился первый приступ эпилепсии, и он терял сознание. Походы по врачам не приносили видимых результатов и облегчения. Тогда он пошел на МРТ и узнал, что у него в голове завелся червь.
По данным издания, мужчину прооперировали и извлекли паразита. По мнению специалистов, червь мог попасть в мозг из-за употребления воды из источника.