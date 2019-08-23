Первый пилотируемый запуск ракеты «Союз-2.1а» состоится в марте 2020 года
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«Союз-2.1а» совершит первый полет с экипажем в марте 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор НПО автоматики, передает ТАСС.
По его словам, в четверг, 22 августа, были проведены завещающие испытания ракеты. Они показали, что «Союз-2.1а» готов к запуску с экипажем людей.
Ранее сообщалось о запуске с космодрома Байконура ракеты «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится робот «Федор».