Первый пилотируемый запуск ракеты «Союз-2.1а» состоится в марте 2020 года

«Союз-2.1а» совершит первый полет с экипажем в марте 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор НПО автоматики, передает ТАСС.

По его словам, в четверг, 22 августа, были проведены завещающие испытания ракеты. Они показали, что «Союз-2.1а» готов к запуску с экипажем людей.

Ранее сообщалось о запуске с космодрома Байконура ракеты «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится робот «Федор».