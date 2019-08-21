Ученые объяснили, почему полные люди переносят жару лучше худых

Российские ученые выяснили, как люди с разной комплекцией переносят аномальную жару. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы».

Согласно исследованию, масса тела связана с качеством жизни.

«Вопреки расхожему представлению, избыточная масса тела не является фактором риска смерти и сердечно-сосудистых осложнений во время аномальной жары», — говорится в исследовании.

Уточняется, что теплопроводимость жировых тканей у людей с лишним весом не такая высокая, поэтому подкожная ткань выполняет функцию «узбекского халата». Их организм иначе реагирует на повышение температуры.

«…у худых людей потеря тепла путем излучения и конвекции на единицу массы происходит медленнее, чем у тучных», — отмечается в исследовании.

Также замечается, что высокие температуры влияют на сон и усугубляют такие болезни, как заболевания легких, психические и неврологические болезни и т.д.

Ранее эксперты Роскачества поделились информацией о том, что россиянам следует пить во время сильной жары.