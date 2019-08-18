В России уточнили ситуацию с отказом США поставлять углеволокно

Замдиректора Физического института Российской академии наук им. П. Н. Лебедева Лариса Лихачева дала комментарий в связи данными об отказе США поставлять России углеволокно для космического телескопа. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что поставщики из США препятствуют развитию проекта и отказываются поставлять уникальные микросхемы. Речь идет об обсерватории «Спектр-М» с космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной, ее запуск запланирован не раньше, чем в 2027 году.

«Отказного письма так и не было», — заявила Лихачева.