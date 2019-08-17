Ученые назвали способы определить нехватку витамина В12 по глазам

Британские эксперты назвали способы определить нехватку витамина В12 по глазам. Об этом сообщает Express.

По словам ученых, основным признаком дефицита важного вещества является ухудшение зрения.

Кроме того, при недостатке витамина может наблюдаться подергивание глаз, что может ощущаться на веке или чуть ниже органа зрения. Боли в таком случае не наблюдается, но ощущается дискомфорт.

О недостатке В12 также свидетельствует пожелтение белков глаз.

Отмечается, что при недостатке витамина также наблюдается постоянное чувство усталости, головная боль и снижение аппетита.

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