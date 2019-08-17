Археологи могли обнаружить могилу внучки царицы Тамары в Турции

Археологи предполагают, что обнаружили в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары — Гурджи-Хатун. Об этом сообщается на странице посольства Грузии в Турции в фейсбуке.

Отмечается, что археологические раскопки были проведены в Пасинлер города Эрзурум, в результате которых специалисты отыскали древние саркофаги. Ученые считают, что они могли принадлежать султану Ала ад-Дину Кай-Кубаду Второму и его матери царевне Тамаре, прозванной Гурджи-Хатун.

Ранее сообщалось, что археологи нашли захоронения третьего века до нашей эры в Крыму.