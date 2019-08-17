Диетолог назвала безвредные продуты для перекусов на работе

Российский врач-диетолог Елена Чедия рассказала, чем правильнее всего перекусывать в рабочее время. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, полезной заменой фастфуда может быть несладкий йогурт и различные фрукты. Диетолог подчеркнула, что необходимо устраивать минимум два перекуса за время работы, чтобы поддерживать в себе силы.

«Чем меньше промежутки между приемами пищи, тем меньше энергии усваивается из каждого последующего приема», — добавила Чедия.

Ранее был назван снимающий усталость продукт.

Также до этого диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом.