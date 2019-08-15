Юпитер поглотил зародыш планеты
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Юпитер слился с крупной планетезималью — планетным зародышем. Об этом сообщает издание Science Alert.
Отмечается, что столкновение планет произошло около 4,5 млрд лет назад.
Уточняется, что о слиянии планет стало известно после изучения гравитационного поля Юпитера. Ученые выяснили, что ядро Юпитера размыто, это свидетельствует о его столкновении с другим большим небесным телом на ранних стадиях формирования Солнечной системы.
Исследователи подчеркнули, что подобное могло произойти и с Сатурном.
Ранее сообщалось, о сближении Венеры и Сатурна.