Постпред РФ при ООН призвал государства предотвратить гонку вооружений в космосе

Постпред России при ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов призвал мировое сообщество к разработке консенсусных мер по предотвращению гонки вооружений в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, подобные решения помогут в дальнейшем сохранить космическое пространство свободным от оружия, что поспособствует укреплению международного мира и глобальной безопасности.

«Реализация намерений по выводу оружия в околоземное пространство крайне негативно скажется на международной безопасности и глобальной стабильности», — заявил Гатилов.

При этом постпред напомнил, что в 2004 году Москва первой приняла решение не размешать оружие в космосе. На сегодняшний день 21 государство присоединилось к инициатива. Страны Запада однако пока не выразили схожее желание.

Гатилов подчеркнул, что заявления о выводе оружия в космос — это ультиматум международному сообществу и стремление на безраздельное и бесконтрольное господство в космосе. Дипломат считает, что такие действия приведут к тому, что отдельные страны будут диктовать свои условия не только на околоземной орбите, но и на Земле.

Ранее сообщалось, что у России появится саморазлагающийся спутник.