В Минпросвещения рассказали о новых профессиях в российских колледжах

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новых профессиях, которые появятся в российских колледжах. Об этом она сообщила в интервью »Российской газете».

По ее словам, в ближайшее время в колледжах появятся сразу несколько специальностей, связанных с робототехникой. Так, в перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования войдут:«Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем», «Мехатроника и мобильная робототехника» и «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».

Она также рассказала, что из перечня профессий российских техникумов и колледжей исчезнут около ста специальностей. В учебных заведениях больше не будет осуществляться набор по направлениям: «Изготовитель эмалированной посуды», «Сушильщик в бумажном производстве», «Ткач», «Вышивальщица» и «Сборщик изделий электронной техники». Васильева отметила, что эти специальности не были востребованы среди абитуриентов в последние пять лет, поэтому набор на обучения по этим направлениям решили приостановить.

Ранее сообщалось, что Васильева рассказала о проблеме российских школ.